Verhoog de Toegankelijkheid en Veiligheid van een Publieke Omgeving

Voor velen gaat het dagelijks leven wel z’n gangetje. Zij komen gemakkelijk op elke plek zonder zich zorgen te maken over de veiligheid van de omgeving. Helaas heeft niet iedereen dit geluk. Sommige mensen zijn slecht ter been, slechtziend of maken zich over het algemeen zorgen over hun veiligheid. Ben je bezig met het ontwerpen van een publieke omgeving? Dan is het slim om goed rekening te houden met deze mensen. Ben je benieuwd hoe jij dat doet? Lees dan snel verder!

Denk aan leuningen

Ten eerste houd je rekening met mensen die slecht ter been zijn. Plaats bijvoorbeeld muurbescherming van Storax.nl. Deze worden vaak toegepast in openbare gebouwen in combinatie met leuningen. Zo houd je het toegankelijk voor iedereen; ook voor mensen die slecht ter been zijn. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, maten en stijlen. Zo neemt het nooit de mooie uitstraling van een omgeving weg.

Zorg voor een veilige ondergrond

Daarnaast zorg je voor een omgeving met een veilige ondergrond. Denk aan antislip voor buiten. Dit plaats je op ondergronden die snel glad zijn. Vlonders of traptreden bijvoorbeeld. Dit maakt de grond wat ruwer en gaat uitglijgevaar effectief tegen. Maak de wandelpaden daarnaast zo breed mogelijk en vrij van obstakels. Zo is het toegankelijk voor iedereen, of ze nou in een rolstoel zitten of met een kinderwagen lopen.

Creëer plekken weg van het verkeer

Ook is het een goed idee om plekken te creëren waar het verkeer niet komt. Plekken waar iemand even kan wegdromen en zich geen zorgen hoeft te maken over fietsers of snelle auto’s. Ook mensen die schrikkerig zijn, maken zo sneller even een ommetje. Hier voelen zij zich zo niet onveilig. Denk in het openbaar aan een park of verkeersvrije weg. Op kantoor of een ander openbaar pand, kun je bijvoorbeeld verkeer rondom het pand verbieden.

Goede verlichting

Tot slot zorg je voor goede verlichting. Dit helpt vooral mensen die slechtziend zijn of nachtblind. Dit komt vaker voor dan je denkt. Met voldoende verlichting worden eventuele obstakels een stuk duidelijker. Daarnaast zijn andere mensen beter zichtbaar voor het verkeer. Op deze manier ga je vervelende gevolgen goed tegen.

Dus, houd bij het ontwerpen van een publieke omgeving rekening met iedereen. Zorg ervoor dat het een fijne ruimte is om te zijn, ook voor mensen met een beperking. Zo maak je de wereld stap voor stap een stukje mooier!