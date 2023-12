Verhaal van de Week | Goede tijden op komst voor obligaties

Vorig jaar kwam de mondiale obligatiemarkt voor het eerst in zeventig jaar in een bearmarkt terecht, na tientallen jaren van onafgebroken stijgingen. Aanjager hiervan was de veel sterker dan verwachte inflatie, waardoor centrale banken de rente snel moesten verhogen. Het werd het begin van de meest agressieve verkrappingscyclus sinds decennia. Amerikaanse staatsobligaties verloren 12,5% in 2022. Volgens Deutsche Bank maakte de tienjarige Treasury zelfs het slechtste jaar mee sinds 1788.

Stevige verliezen

Voor Europese staatsobligaties was de ramp nog groter. Staatsleningen in de eurozone gingen met…