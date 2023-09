Verhaal van de Week | Defensie blijft een groeimarkt

Europese defensie-aandelen presteren dit jaar opnieuw opvallend veel beter dan hun Amerikaanse branchegenoten (zie grafiek). Daar waar beleggers in Amerikaanse defensie-aandelen margedruk zwaarder vinden wegen dan opwaarts bijgestelde omzetverwachtingen, hebben beleggers in Europese defensie-aandelen vooral oog voor de enorme groei en snellere plaatsing van orders als gevolg van relatief snel groeiende defensie-uitgaven in Europa.

