Verborgen secretaresse vaardigheden die het verschil maken

Als secretaresse heb je diverse vaardigheden nodig om je werk effectief te kunnen uitvoeren. Naast de wat meer bekendere vaardigheden, zoals organisatorische en communicatieve skills zijn er ook de wat minder bekende, verborgen secretaresse vaardigheden, die het verschil kunnen maken tussen goed en nog beter. In deze blogpost gaan we dieper in op enkele van deze bekende en minder bekende secretaresse vaardigheden en geven we je een aantal tips hoe je ze verder kunt ontwikkelen om je werk naar een hoger niveau te tillen.

Wat zijn de meest bekende vaardigheden van de secretaresse?

Als secretaresse ben je de spil van de organisatie. Je hebt uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden en weet als geen ander hoe je effectief time management kunt toepassen. Jij kunt onder druk presteren en weet hoe je stressmanagement optimaal kunt managen. Al deze vaardigheden zijn cruciaal om succesvol te zijn in je rol. Hierbij geven we je een aantal tips hoe je deze secretaresse…