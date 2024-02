Verbeter je schrijfvaardigheid als secretaresse

Als secretaresse is het van groot belang om helder en correct te communiceren, zowel in gesproken als geschreven vorm. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is daarbij onmisbaar. Om je schrijfvaardigheid als secretaresse te verbeteren hebben we een aantal strategieën voor je.

#1 Gebruik komma’s op de juiste manier

Het correct plaatsen van komma’s is essentieel voor een vloeiende en begrijpelijke tekst. Hieronder hebben we een aantal basisregels voor het gebruik van komma’s.