Verbeter je Culturele Intelligentie op de werkvloer

In sommige culturen wordt het als respectvol beschouwd om bij aankomst op de werkplek eerst informele gesprekken te voeren voordat zakelijke onderwerpen worden besproken, terwijl in andere culturen direct overgegaan wordt tot de kern van de zaak. Binnen bepaalde culturen wordt het ook als onbeleefd beschouwd om oogcontact te maken tijdens een gesprek met een hogergeplaatste, terwijl in andere culturen juist oogcontact als teken van oprechte interesse wordt gezien. Het begrijpen en respecteren van deze verschillen in culturele achtergronden is belangrijk om effectief te kunnen communiceren en samen te werken met collega’s en zakelijke klanten met diverse culturele achtergronden.

Met bovenstaand in gedachten is het niet langer genoeg om alleen maar slim te zijn (IQ) of je emoties te begrijpen (EQ). Er is een nieuwe speler op de werkvloer: Culturele Intelligentie, oftewel CQ. CQ wordt steeds vaker beschouwd als een belangrijke maatstaf voor succes op de werkvloer. Bij CQ…