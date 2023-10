Verbazing over gezin in Waar doen ze het van?: ‘Schulden, maar wel een onderbroekenabonnement?’

De familie Huisraad in televisieprogramma Waar doen ze het van roept veel verbazing op bij het Nederlandse publiek. Ze zitten namelijk diep in de schulden, maar hebben wel allerlei luxe abonnementen, waaronder eentje voor onderbroeken.

24.000 euro aan schuld

Budgetcoach Jacoba gaat in de laatste aflevering langs bij Quincy en Thura. Hier bespreken ze hoeveel schulden er nog openstaan. “Ja, op de een of andere manier heb je het jarenlang laten sudderen, maar dat kan niet meer. We wisten al dat de schulden wat hoger waren dan je had verwacht”, wijst Jacoba Quincy terecht nadat deze verbaasd reageert. “In de tussentijd waren er schuldeisers van wie we nog niets hadden gehoord, waar ik nu de opgaves van heb. En we zitten toch echt dik aan de 24.000 euro aan schuld”, vervolgt ze.

Geen gezamenlijke rekening

Ook Quincy is opnieuw geschokt. “Ja, ik wist het niet. Echt alles. Dat wist ik niet”, zegt de vader geëmotioneerd. In de vorige aflevering werd…