Verademing voor Consumenten: Boodschappenprijzen Dalen Volgens Consumentenbond

Volgens recente bevindingen van de Consumentenbond is er een lichte daling waarneembaar in de prijzen van essentiële boodschappen. Uit onderzoek blijkt dat in de afgelopen zes maanden basisproducten zoals melk, koffie, rijst en aardappelen gemiddeld met 3 procent in prijs zijn gedaald. Deze ontwikkeling wijst op een welkome verlichting voor consumenten na een periode van stijgende kosten.

In een uitgebreide analyse, waarbij de laagste prijzen van 120 cruciale producten in supermarkten onder de loep werden genomen, constateerde de Consumentenbond dat vooral verse zuivelproducten goedkoper zijn geworden. Een literpak halfvolle melk is bijvoorbeeld met gemiddeld 20 procent in prijs gedaald, terwijl volle melk 16 procent goedkoper werd. Ook zonnebloemolie en pindakaas laten een significante prijsdaling zien, met respectievelijk 27 procent en 13 procent.

Tegelijkertijd zijn er producten die juist duurder zijn geworden. Zo is de prijs van een blik…