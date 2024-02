Veldwijk trekt naar Spanje voor project van Schreuder – Voetbal International

Lars Veldwijk heeft een nieuwe club gevonden. De spits wordt donderdagmiddag gepresenteerd bij CD Castellón, waar Dick Schreuder sinds de zomer de hoofdtrainer is.

In de zoektocht naar een nieuwe club leek Veldwijk hard op weg naar Zuid-Afrika, het land waarvoor hij ooit nog zeven interlands speelde. Mamelodi Sundowns toonde serieuze interesse. Het avontuur van Veldwijk gaat nu echter verder op het derde niveau van Spanje.

Castellón staat momenteel bovenaan in de competitie. Met de hulp van Veldwijk hoopt Schreuder in zijn eerste seizoen bij de club direct promotie naar het tweede niveau te kunnen afdwingen. Uiteindelijk hoopt Castellón in La Liga terecht te komen.