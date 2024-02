Veldrijdster Fem van Empel (21) deelt tijdens WK eerste tik uit met heerlijke foto

Fem van Empel is de regerend wereldkampioen. Ze is nog piepjong, maar weet nu al een flinke indruk te maken op de wereld.

Het wielrennen is een nieuwe Nederlandse kampioen rijker, namelijk Fem van Empel. De mooie dame van pas net 21 jaar heeft nu al een enorme indruk gemaakt tijdens het WK. Mensen zullen snel overal haar naam kennen. De mooie blondine moet nog even wennen aan al die nieuwe roem. Ze is een beetje overdonderd. Wel krijgt ze nu allemaal aanvragen voor fotoshoots en interviews binnen. Laatst deed Fem een fotoshoot die wel heel erg goed is bevallen bij haar volgers. Het resultaat daarvan zie je hier!

Lees ook: Piepjong wielertalent Rosita Reijnhout (19) is een lust voor het oog

Fem van Empel straalt op het podium

Ze heeft pas net haar medaille in ontvangst genomen, maar het lijkt nu al alsof het podium de plek is waar Fem zich het meeste thuis voelt. Deze ontzettend sportieve dame weet met haar prestaties heel Nederland weer te laten juichen. We hebben voor de…