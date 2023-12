VEH onthult de Grote Verschillen voor 2024

Leestijd: < 1 minuut

Woningbezitters in Nederland kunnen zich opmaken voor een gemiddelde toename van gemeentelijke woonlasten tot 938 euro in 2024, een stijging van 51 euro vergeleken met dit jaar. Dit blijkt uit een recent onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH) naar de woonlasten in 110 Nederlandse gemeenten.

Interessant is de ontdekking van aanzienlijke regionale verschillen. De onroerendezaakbelasting (ozb) laat volgend jaar een gemiddelde stijging van 5,5 procent zien, wat hoger is dan de toename in het voorgaande jaar. In Renkum, een Gelderse gemeente, spant de ozb de kroon met een verhoging van maar liefst 23 procent.

Dit betekent dat woningeigenaren daar gemiddeld 90 euro meer betalen dan in het huidige jaar. Tegelijkertijd zien we in negen van de onderzochte gemeenten een daling van de ozb, met Zoetermeer als uitschieter waar de ozb met gemiddeld 26 euro daalt.

Naast de ozb zijn er ook stijgingen in afvalstoffen- en rioolheffingen. Volgens VEH stijgen deze…