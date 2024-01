Veelzijdige ‘superster’ Koopmeiners creëert eigen positie op EK-middenveld – Voetbal International

‘RoboKoop’, kopte Tuttosport donderdag lovend. De Italiaanse sportkrant gaf na de zege van Atalanta op bezoek bij AC Milan een lofzang aan het adres van de linkspoot, die allebei de doelpunten maakte. ‘Atalanta had in vijf bekerwedstrijden in San Siro nog nooit gewonnen. Nu schakelen ze Milan uit dankzij een brace van de uitblinkende Nederlander. Koopmeiners is een Atalanta-ster. De authentieke superster van de wedstrijd.’