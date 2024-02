Veel steun voor aandelenmarkten: cijfers en interventies China

De aandelenmarkten kunnen profiteren van meevallende bedrijfsresultaten en mogelijke interventies op de Chinese aandelenmarkten.

McDonald’s en Starbucks hebben aangegeven dat ze eind vorig jaar minder hebben verkocht door de oorlog tussen Israël en Hamas. McDonald’s daalde met 4% en Starbucks met 2%. UBS heeft een meevallend kwartaalverlies (Q4) geleden van 279 miljoen dollar tegen een raming van 372 miljoen en 785 miljoen over Q3, wat vooral een gevolg was van de overname van Credit Suisse. BP heeft een jaarwinst geboekt van 13,8 miljard dollar tegen 27,7 miljard een jaar eerder en een raming van 13,9 miljard. Toyota heeft de prognose voor de winst voor het hele boekjaar met 9% verhoogd tot 33 miljard dollar. Het aandeel staat 4,8% hoger in Japan. In Bussel steeg gisteren de koers van Lotus Bakeries met bijna 20% door meevallende cijfers als gevolg van de sterke afzet van Biscoff-speculaaskoekjes en Peijnenburg-onbijtkoek. NPX steeg op Nasdaq met 2,8% tot 221,02 dollar op…