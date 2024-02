Veel modebedrijven zijn goedkoop: dit is de reden

Eeuwen geleden lijkt het alweer, dat alle winkels en cafés potdicht waren en mensen uit pure verveling of als troost hun opgepotte geld dan maar als een gek met online shoppen uitgaven. Dat, en het snelle herstel van de economie nadat de lockdowns ten einde waren, zorgde destijds even voor hoge beurswaarderingen van modeconcerns. De aandelenkoers lag in die tijd vaak hoger dan de reële waarde van deze bedrijven – de Fair Value, zoals Morningstar dat noemt.

Nu is het omgekeerde het geval: de beurskoers van modebedrijven staat bij het gros van hen ónder hun reële waarde, zo blijkt uit het sectorrapport van aandelenanalist David Swartz van Morningstar. Van de tweeëndertig aandelen die hij analyseerde, zijn er op dit moment maar liefst eenentwintig ondergewaardeerd.

Daar zijn verschillende redenen voor aan te wijzen, zo laat Swartz ons zien. Om te beginnen zuchten bedrijven in de modebranche al een tijdje onder de zwaardere loonlasten die zij op moeten hoesten. Die zijn immers…

