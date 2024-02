Veel minder omzet bij Rémy Cointreau

(ABM FN-Dow Jones) Rémy Cointreau heeft de omzet in de afgelopen negen maanden met bijna een kwart autonoom zien dalen. Dit maakte de Franse drankenfabrikant vrijdagochtend bekend.

De omzet daalde autonoom met 22,7 procent naar 956,6 miljoen euro. De gerapporteerde de omzet daalde zelfs met 26,7 procent. Daar zat een negatief wisselkoerseffect van 4,0 procent in die vooral verband hield met de koers van de Chinese yuan en de Amerikaanse dollar.

In het afgelopen derde kwartaal daalde de omzet met 23,5 procent autonoom. Afgezet tegen het derde kwartaal van het boekjaar 2019/2020, het laatste kwartaal voor de uitbraak van de corona-pandemie, steeg de omzet autonoom met 9,1 procent.

Rémy Cointreau waarschuwde bij de resultaten over het eerste halfjaar in oktober al voor zwaar weer. Over de eerste zes maanden liep de omzet toen ook al stevig terug.

Bij de Cognac-divisie, dat meer dan de helft van de omzet van de groep bepaalt, daalde de omzet in de afgelopen negen maanden…