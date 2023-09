Veel kritiek op sensatieadvocaat Sébas Diekstra: ‘Hij is zó hijgerig’

‘Ik erger me kapot aan die man’

Als tv-zender weet je dat als je een brief krijgt van advocaat Sébas Diekstra dat je wat hebt uitgespookt. Hij staat slachtoffers bij van programma’s als The Voice of Holland, Temptation Island en Familie Gillis: Massa is Kassa.

Ronald Molendijk vertelt zijn menig aan de tafel van Shownieuws. “Ik erger me kapót aan die man. Echt, al jaren, omdat hij het zelf over hijgerigheid heeft, maar als er zelf iemand hijgerig is in de media, dan is hij het wel. Als er ook maar iets gebeurt, dan staat hij er naast.”

“Hij zegt zelf bijvoorbeeld in zo’n zin: ‘Ik sta slachtoffers bij van de Voice-zaak.’ Een seconde later zegt hij: ‘Het is er één.’ En vervolgens is zij toch alleen maar een aangever in die zaak? Niemand is veroordeeld”, aldus Ronald.

Jeroen Rietbergen wordt bijvoorbeeld vervolgd voor misbruik, zijn slachtoffer wordt bijgestaan door Sébas. “Ik bedoel eigenlijk alleen maar aan te geven dat de hijgerigheid en het constant,…