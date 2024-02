Veel koopsignalen voor Vopak – CashCow.nl

Het aandeel Koninklijke Vopak NV (VPK) daalde met zoveel als 2,3% en eindigde op 28,26 euro.

Investtech: “Het aandeel is niet meer op één dag gedaald sinds 2 oktober 2023, toen de daling 3,1% bedroeg. Het aandeel is hiermee tien van de laatste 13 dagen gedaald. Het aandeel is daarmee 5,6% omlaag sinds het verkoopsignaal van een kop-schouder patroon zes dagen geleden.”

Op 27,60 ligt een historische steun. Indicatoren staan gunstig voor haussiers. Koers staat onderin de bandbreedte. De koers/winst bedraagt nog geen 10. In principe zijn dat allemaal koopsignalen.

