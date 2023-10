Veel eigenaren van EV’s willen terug naar benzine of diesel

Wereldwijd zijn autofabrikanten hard in aan het zetten op de elektrische auto. Dergelijke ontwikkelingen worden aangewakkerd door beoogde wetgeving die prioriteit geeft aan het elektrificeren van het wagenpark. De Europese Unie wil bijvoorbeeld dat er per 2035 enkel nieuwe auto’s worden verkocht met nul CO₂-uitstoot. Om de overstap aantrekkelijk te maken voor de autorijder, zijn er vele subsidiepotjes opgesteld en is er flink geïnvesteerd in infrastructuur.

Desondanks heeft een groot deel van de elektrische autorijders nu al heimwee naar de muffe geuren van de verbrandingsmotor. Volgens onderzoek van S&P Global Mobility wil een groot deel van de ondervraagde autorijders bij de volgende auto weer terug naar benzine of diesel.

Te duur, te weinig actieradius en laadstress

Elektrische auto’s zitten bomvol nieuwe technologie, en dat maakt ze duur. Tel daarbij op de toch al hoge prijzen voor grondstoffen van elektrische componenten en het aanhoudende chiptekort,…