Veel belangstelling voor Playboy-debuut Hélène Hendriks: ‘hele smakelijke foto’s’

Presentatrice Hélène Hendriks heeft inmiddels 43 rondjes om de zon gemaakt, maar is nog steeds een lust voor het kijkersoog. Playboy probeert de verkoop van hun blootkrantje op te krikken door BN’ers op hun cover te zetten (zie Nicol Kremers en Jaimie Vaes) en de mens wil weten: wanneer is Hélène aan de beurt?

Carrière

Hélène kennen we vooral als die blonde schone die regelmatig aanschuift bij Vandaag Inside. Ze is ooit begonnen met hockey, waar ze op haar zeventiende in het eerste team belandde. Uiteindelijk wist ze zich omhoog te werken naar de hoofdklasse waar ze twaalf jaar lang speelde, maar verkoos uiteindelijk een loopbaan op de buis boven haar sportcarrière.

Hendriks begon bij de lokale Omroep Brabant. Ze presenteerde hier verschillende sportprogramma’s en gaf verslag van voetbalwedstrijden. In 2017 verscheen ze in beeld bij De Wereld Draait Door en in 2018 maakte ze de overstap naar Veronica. Hier…