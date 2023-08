Veel aandacht voor Amerikaans banenrapport in nieuwe beursweek

Leestijd: 2 minuten

Beleggers kijken uit naar nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. De schaarste aan werknemers in de Verenigde Staten kan voor problemen zorgen bij het omlaag krijgen van de inflatie, waarschuwde Fed-voorzitter Jerome Powell vrijdag in zijn langverwachte speech op een symposium voor centrale bankiers in Jackson Hole. Aan het einde van de aanstaande handelsweek wordt bekend hoeveel banen er bij zijn gekomen in de VS.

Bij een sterk banencijfer, zou de Federal Reserve geneigd kunnen zijn de rente verder te verhogen om de prijsstijgingen af te remmen. Maar als het banenrapport van de Amerikaanse overheid mindere mindere cijfers over de arbeidsmarkt meldt, zou dat kunnen betekenen dat de reeks renteverhogingen de economie hebben afgeremd.

De speech van Powell werd vrijdag door veel beleggers goed ontvangen. Er zaten geen grote verrassingen in, en dat werd als positief sein gezien op de aandelenmarkten. De beurskoersen daalden in 2022 nog hard door…