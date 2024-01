VDL’s Nedcar Stopt Productie van Mini’s in Nederland

Leestijd: 2 minuten

Eigenaar VDL van autofabriek Nedcar in Born herkent zich niet in de kritiek die ontslagen werknemers en vakbonden woensdag uitten op het Brabantse bedrijf. Zo verweten bonden en werknemers VDL geen opvolger te hebben gevonden voor BMW, zodat de autofabriek per 1 maart na 57 jaar ophoudt te bestaan.

Een woordvoerder van VDL noemde de kritiek “bijzonder”. “Dat wij er niet in geslaagd zijn om een opvolger te vinden op het BMW-contract is natuurlijk evident”, aldus de woordvoerder. “Begrijpelijk dat collega’s daar kritiek op hebben. Wij balen daar natuurlijk ook stevig van.” De woordvoerder zegt woensdag ook in de fabriek aanwezig te zijn, en tussen medewerkers te zijn geweest. “Ik hoor heel andere geluiden”, zei hij naar aanleiding van de kritiek die medewerkers aan de poort van de fabriek aan journalisten lieten horen.

Veel medewerkers toonden zich aan de poort boos, maar ook opgelucht nu ze weg konden. Volgens een CNV-bestuurder hebben…