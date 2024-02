Vastgoed VS in een patstelling

De Amerikaanse huizenmarkt gaf in 2023 een gemengd beeld met zowel positieve als negatieve berichten, en dat zal in 2024 niet anders zijn, schrijft vermogensbeheerder UBS AM in zijn laatste update over de private markten.

“Aan de ene kant bleek de Amerikaanse huizenmarkt veerkrachtiger dan verwacht. Anderzijds leidden de stijgende hypotheekrentes, de afnemende betaalbaarheid en het chronisch onderaanbod tot een aanzienlijke afkoeling.”

“Dat had een vrij milde daling van de mediane huizenprijzen in de grootstedelijke gebieden tot gevolg, met 4,8 procent in 2023, na een stijging van 45 procent sinds het begin van de pandemie. Daarmee lijken we nu in een patstelling te zitten. Door het recordniveau van onbetaalbaarheid en het gebrek aan aanbod, kan de markt in geen van beide richtingen bewegen.”

De experts van UBS AM zien wel enkele opklaringen aan de horizon:

• De huizenprijzen zijn in de meeste grootstedelijke gebieden gestabiliseerd. Sinds oktober zijn ze aan het herstellen,…