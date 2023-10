Vastgoed in China: zal de houten draak geluk brengen?

Drie jaar geleden namen de Chinese autoriteiten de eerste maatregelen om speculatie op de vastgoedmarkt in te dammen. 2024 is het jaar van de Houten Draak in China. Draken worden meestal geassocieerd met leiderschap, het bereiken van doelen en worden gezien als een symbool van geluk. Hopelijk brengt het jaar van de Houten Draak in 2024 wat geluk voor de Chinese vastgoedsector. De Visie van Andranik Safaryan, Portfolio Manager bij MainFirst.

De woningbouwactiviteit is de afgelopen 20 jaar sterk gestegen in China, vanwege de verstedelijking, het stijgende besteedbare inkomen en speculatie. Dankzij dat laatste werd het kopen van meerdere huizen een populaire investering van Chinese huishoudens, omdat de resultaten uit het verleden volgens hen een garantie waren voor toekomstige groei.

Maar terwijl Chinese ontwikkelaars nieuwe verkooprecords vestigden, werden de autoriteiten in Beijing ongerust en introduceerden ze, gedreven door de filosofie dat “huizen bedoeld zijn om in te wonen en…