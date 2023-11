Vanguard: ‘Hogere rentes houden komende jaren aan’

Het huidige klimaat van hogere rentes lijkt van blijvende aard. Dat is goed nieuws voor beleggers, want een omgeving met hogere rentes helpt hen bij het bereiken van hun financiële doelen voor de lange termijn. Maar de overgang naar het nieuwe klimaat kan hobbelig zijn, aldus vermogensbeheerder Vanguard in de vooruitblik op 2024.

Het monetaire beleid zal volgend jaar in reële termen steeds restrictiever worden naarmate de inflatie daalt en de compenserende krachten afnemen. De economische groei daalt hierdoor licht, wat nodig is om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling. Toch kan het nog steeds tot een ‘zachte landing’ komen, waarbij de inflatie naar het gewenste niveau zakt zonder een recessie te veroorzaken. De recessie kan ook nog langer op zich laten wachten. Europa zal een zwakke groei kennen door het aanhoudende restrictieve monetaire- en begrotingsbeleid, terwijl China extra steunmaatregelen kan doorvoeren ondanks de toenemende externe en structurele…