Vanguard: 2023 een na beste jaar ooit voor Europese ETF’s

De in Europa genoteerde ETF’s kenden vorig jaar een netto-instroom van 166 miljard dollar, goed voor het een na beste jaar ooit. De aandelen-ETF’s overtroffen de obligatie-ETF’s in termen van de totale netto-instroom, maar de groei bij de obligatie-ETF’s was in relatieve termen wel sterker.

Kern-ETF’s en ETF’s in duurzame aandelen sloten 2023 af met sterke instromen, terwijl ETF’s in staats- en bedrijfsobligaties het peloton voor vastrentende waarden aanvoerden. Dat meldt vermogensbeheerder Vanguard, een van de grootste ETF-aanbieders ter wereld.

Het afgelopen jaar was niet slecht voor beleggers. Een recessie bleef uit, de inflatie koelde af en de belangrijkste aandelenmarkten stegen. Ook waren er hobbels, zoals de crisis bij de Amerikaanse regionale banken en de uitverkoop van aandelen van Credit Suisse, evenals de aanhoudende geopolitieke spanningen.

Tegen deze achtergrond wendden Europese beleggers zich consequent tot ETF’s. In 2023 kenden de in Europa genoteerde…