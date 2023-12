VanEck CEO: ‘Bitcoin wordt NOOIT verslagen als digitale store of value’

“Het is onmogelijk voor mij om voor te stellen dat een andere internet store of value Bitcoin gaat inhalen”, aldus Jan van Eck van het miljardenfonds VanEck. Zodoende kan volgens Jan van Eck alle speculatie over Ethereum of andere munten die Bitcoin mogelijk van de troon zullen stoten in de ijskast. “Er zijn 50 miljoen gebruikers op het netwerk van Bitcoin, dus het heeft een netwerk-effect”, aldus Van Eck.

76,4 miljard dollar aan assets

VanEck is geen kleine partij binnen de traditionele financiële wereld, want het fonds heeft voor 76,4 miljard dollar aan assets in beheer.

Jan van Eck, de CEO van het fonds, is razend enthousiast over Bitcoin en stelt dat de munt allesbehalve in een bubbel zit. “Er is geen asset geweest die in een bubbel zat en vervolgens iedere keer weer naar hogere koersen explodeerde. Bitcoin is duidelijk een asset die voor onze ogen opgroeit”, aldus Van Eck.

