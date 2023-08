Vandebron levert duurzame en groene energie voor EV rijders: hoe zit dat?

Met een laadpas van Vandebron rijd je 100% groen. Als je een energiecontract afsluit, laad je je EV gegarandeerd met groene energie van Nederlandse bodem. Je kunt precies zien hoe en waar de stroom is opgewekt: door biomassa, wind of zon. Hoe werkt dit precies bij Vandebron? Waarom is deze energieleveranciers anders dan andere aanbieders en wat is duurzame en groene energie nu eigenlijk? De antwoorden op deze vragen lees je in dit artikel.

Waarom is deze aanbieder anders dan andere leveranciers van energie?

Goede energie tegen een goede prijs: dat is wat Vandebron biedt. Er wordt geen gebruik gemaakt van marge op je verbruik. Je betaalt dus niet overbodig veel geld aan een tussenpartij die grijze stroom als groen verkoopt. Het opwekken van energie wordt rendabeler gemaakt, met als gevolg dat het aantrekkelijker wordt om te investeren in het opwekken van duurzamere energie. Kortom, de prijs bij Vandebron kan zo laag mogelijk worden gehouden, terwijl de 100% groene…