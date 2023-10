Vandaag Inside ziet interview met Ajax-kopstuk als ‘totale ontmaskering’

Pier Eringa heeft geen goed beurt gemaakt met zijn recente interview in NRC, zo vinden de tafelgasten van Vandaag Inside. De onlangs vertrokken voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax liet volgens Johan Derksen, Wilfred Genee en Özcan Akyol diepe onwetendheid blijken over het functioneren van de voetballerij.

“Hij kende het wereldje helemaal niet. Het was zelfoverschatting. Hij dacht: ik kan een ziekenhuis runnen, dan kan ik ook een voetbalclubje runnen”, doelt Derksen op Eringa’s verleden als interim-directeur van het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer. “Hij is echt geweldig door het ijs gezakt. Die kwam het even uit de losse pols doen. Hij heeft hopeloos gefaald en dat heeft Ajax 115 miljoen euro gekost.”



