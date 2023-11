Vandaag Inside-verslaggever tijdens persconferentie PSV-trainer Peter Bosz afgekapt door perschef

PSV-trainer Peter Bosz schoof vrijdagmorgen aan voor een persconferentie naar aanleiding van het uitduel met Heracles Almelo dat zaterdagmiddag op het programma staat. De oefenmeester kreeg veel vragen over Joey Veerman. De aanwezige verslaggever van Vandaag Inside wilde van Bosz eveneens iets weten over de middenvelder. Hij hoopte vervolgens nóg een vraag te kunnen stellen, maar werd afgekapt door de perschef van PSV. Die was bang om de boete te moeten betalen als Bosz te laat zou aanschuiven voor de lunch.