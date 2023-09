Vandaag Inside nodigt Albert Verlinde vrijwel alleen tijdens voetbalwedstrijden uit

Albert Verlinde was donderdagavond weer eens te gast bij Vandaag Inside. De tv-ster zat aan tafel op het moment dat het Nederlands elftal voetbalde tegen Griekenland en dat was geen toeval, zo ontdekte voormalig SBS6-programmadirecteur Tina Nijkamp.

“Een opvallend feitje: Albert Verlinde is altijd en alleen tafelgast bij VI als er op een andere zender groot voetbal is”, schrijft zij op haar Instagram-account. “Albert is dus blijkbaar de ideale anti-voetbalkijker gast. Grappig.”



Het is scherp opgemerkt van de media-analiste, want van de vier keer dat Verlinde tot dusver aan tafel zat, was er inderdaad elke keer groot voetbal op tv. Bij zijn debuut zat hij aan tafel tijdens de halve finale van de Champions League tussen Internazionale en AC Milan. Op 16 mei werd de return gespeeld tussen de twee Italiaanse clubs. Toen PSV in de voorronde van het miljardenbal speelde tegen Sturm op 15 augustus, zat Verlinde er ook en ditmaal dus ook rond…

