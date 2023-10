Vandaag Inside deelt tienerfoto’s van Hélène Hendriks: ‘Mooiste meisje van de klas’

Er is een nieuwe virale trend gaande: een AI-app die jaarboekfoto’s kan maken. Vandaag Inside plaatste zulke jaarboekfoto’s van Hélène Hendriks op Instagram. Hier werden de mannelijke volgers wild van, inclusief Hélènes collega Jan-Joost van Gangelen…

Jonge Hélène Hendriks straalt op jaarboekfoto’s

Dat Hélène Hendriks een hele mooie verschijning is, zal niemand ontgaan zijn. De kijkers van Vandaag Inside hopen haar elke werkdag weer te zien in de uitzending. Ditzelfde geldt ook voor de tafelgasten Johan, Wilfred en René. De mannen zijn dol op haar. Met name Johan Derksen lijkt veel lof te hebben voor de presentatrice. Vandaar dat Vandaag Inside via Instagram slim genoeg is om Hélène geregeld langs te laten komen in hun posts. Vooral jaarboekfoto’s van de blondine lijken goed in de smaak te vallen, zo blijkt uit een Instagram bericht. Hélène lijkt hier wat jonger en weet met haar uitstraling de harten te veroveren van het publiek. Het bericht ontvangt…