Vandaag Inside 2 jaar: Dit was verreweg het meest schandalige moment in VI-geschiedenis

Een mijlpaal in tv-land: Vandaag Inside bestaat 2 jaar! Een mooi moment om eens terug te blikken op het meest spraakmakende fragment ooit van dit programma…

Vandaag Inside viert 2-jarig jubileum

10 januari 2022 staat in de boeken als een beruchte dag. Op deze dag was namelijk de allereerste aflevering van Vandaag Inside te zien. Het trio Johan, René en Wilfred begonnnen aan een nieuw enerverend avontuur. Sinds deze dag is het nooit meer rustig geweest omtrent het programma en de drie mannen. Vanaf het begin van de show hebben ze een grote fanbase opgebouwd en zijn ze niet meer weg te denken van de Nederlandse tv. Zo kunnen we elke dag genieten van de meest spraakmakende gesprekken. Bovendien is er geen onderwerp of gesprek te gek voor het trio. Echter gaan de mannen ook te ver en moeten ze daarvoor op de blaren zitten, maar daar hebben ze geen problemen mee…

Kaarsen-rel met Johan Derksen

Tijdens de afleveringen zijn er veel spraakmakende en schandalige momenten vastgelegd….