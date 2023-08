Vanaf nu heeft de Benelux Crypto Community een langdurige samenwerking met ByBit! ~ Crypto-Gids

Leden van deze groep kunnen nu in aanmerking komen voor exclusieve acties bestaande uit:

Bonussen

Groep Acties

Airdrops

Giveaways

Kortingen

Om deze samenwerking te vieren en om de eerste actie te starten geeft de Benelux Crypto Community in samenwerking met ByBit een bonus van $20 en $40 gratis (vrij te besteden) bovenop een storting van respectievelijk $100 en $300,-. (Fiat stortingen maar ook onchain stortingen).

Dus zoek jij een exchange om jou fondsen naar toe te zetten doe dat dan via de exclusieve referral van de Benelux Crypto Community en ontvang gratis geld!

Hier blijft het niet bij! In de toekomst zullen er zoals gezegd vaker acties plaatsvinden zoals hierboven in de lijst dus maak je sowieso lid via de ref link van de Benelux Crypto Community en profiteer van alles wat gaat komen!

Ref link ByBit: https://partner.bybit.com/b/59153

Telegram BCC: https://t.me/beneluxcryptocommunitygroup

Word lid van de Bitcoin/Cryptocurrency Facebook groep en join de Telegram om onderdeel te…