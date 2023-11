Van ‘t Schip ziet één ‘fantastische’ speler bij Ajax: ‘Hij is geweldig’

Ajax-aanvaller en trainer John van ‘t Schip zijn enorm te spreken over doelman , die sinds de blessure van Jay Gorter onder de lat staat in Amsterdam. De Duitse sluitpost maakt een sterke indruk en laat volgens het tweetal zien in alle facetten van het keepersvak te kunnen uitblinken.

“Ramaj houdt ons fantastisch in de wedstrijd. Ook op trainingen laat hij zich altijd zien. Heerlijk voor hem”, aldus Bergwijn over Ramaj, die vorige zomer door Sven Mislintat voor een transfersom van ongeveer vier miljoen euro naar Amsterdam is gehaald. Bergwijn is niet de enige op wie de Duitse doelman indruk heeft gemaakt, want ook Van ‘t Schip is in zijn nopjes met de doelman waar hij sinds deze week mee werkt: De keeper is geweldig. Aan de bal is hij goed, maar ook de twee reddingen die hij had…Daarvoor sta je er. Dat heeft hij fantastisch gedaan”, zegt Van ‘t Schip, die ziet dat Ramaj over de belangrijkste kwaliteiten voor het keepersvak beschikt.



“Het…