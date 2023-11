Van ‘t Schip vertelt op welke plek Ajax zich nu richt – Voetbal International

Normaal gesproken is er in de Eredivisie maar één doelstelling mogelijk voor Ajax: kampioen worden. Dit seizoen ligt dat echter anders. Na de historisch slechte seizoenstart staat de Amsterdamse club op de laatste plek. ‘Het allerbelangrijkste is dat we eerst zorgen dat we richting die vijfde plek gaan’, vertelt Van ‘t Schip over de huidige ambitie van Ajax.

De oud-international wil dus niets weten van degradatievoetbal, maar spreekt ook niet meer over een landstitel. ‘Dat is nu eenmaal de situatie waarin we zitten. De topvier, die is nu weg. Die zijn wat los. Dus daar (plek vijf, red.) moeten we nu naar kijken. We moeten ambitieus zijn, maar ook realistisch. En dan, stap voor stap, kijken waar we nog meer naartoe kunnen gaan.’