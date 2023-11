‘Van ‘t Schip probeert grote fout van Steijn te herstellen met uitspraken’

John van ’t Schip trof bij Ajax een spelersgroep aan die ‘compleet in tweeën was gereten’, stelt clubwatcher Mike Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. De nieuwe trainer probeert op zijn eigen manier een eenheid van de selectie te maken.

Volgens Verweij hebben uitspraken van de inmiddels vertrokken Maurice Steijn gezorgd voor een splitsing in de groep. Na het 0-0 gelijkspel tegen Fortuna Sittard op 3 september zette Steijn zijn vraagtekens bij de aankopen die Sven Mislintat had gedaan: de trainer had naar eigen zeggen andere namen aangedragen, maar die suggesties nam Mislintat niet over. Steijn zei ‘met een speler als Josip Sutalo heel goed te kunnen leven’, maar leek niet overtuigd van de andere zomeraankopen.



“Van ’t Schip trof natuurlijk een selectie aan die compleet in tweeën was gereten”, stelt Verweij in de podcast. “Dat komt natuurlijk door Maurice Steijn, die afstand nam van de buitenlandse spelers…