Van ‘t Schip neemt uitgefloten Taylor en ervaren spelers in bescherming – Voetbal International

Taylor maakte aan het begin van de tweede helft plaats voor Chuba Akpom, die wissel werd met luid gejuich begroet in de Johan Cruijff Arena. Van ‘t Schip werd op de persconferentie na afloop gevraagd wat hij ervan vindt dat viervoudig international werd uitgefloten door de Ajax-aanhang. ‘Als dat zo is, is dat jammer. Want we zijn hier om onze eigen jongens aan te moedigen en niet om uit te fluiten. Het is niet fijn, dat is duidelijk.’