‘Van ‘t Schip is er in gedachten bij’ – Voetbal International

Bij afwezigheid van John van ‘t Schip heeft assistent-trainer Michael Valkanis de komende twee wedstrijden de leiding bij Ajax. De Amsterdammers spelen in de Eredivisie tegen PEC Zwolle en in het KNVB-bekertoernooi tegen de amateurs van Hercules. Valkanis heeft elke dag contact met de interim-trainer van Ajax.

Van ‘t Schip ontbreekt bij de laatste wedstrijden van het kalenderjaar omdat hij in Australië bij de bruiloft van zijn zoon is. De oefenmeester besprak dat voordat hij bij Ajax aan de slag ging. Valkanis, die in het kielzog van Van ‘t Schip meekwam naar Ajax, neemt nu de honneurs waar. ‘Het is een eer om deze rol voor even te hebben’, vertelt de Australiër op het clubkanaal van Ajax.