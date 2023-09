Van Overdijk ’supertrots’ op 2023-editie Dutch GP: “Domenicali was weer lyrisch”

Op de tribunes rond Circuit Zandvoort zagen zondag 105.000 racefans hoe ook de derde editie van de Grand Prix van Nederland een prooi werd voor Max Verstappen. Zelfs een lange onderbreking en een zware regenbui mochten de pret niet drukken. De sfeer in de Noord-Hollandse duinen bleef mede dankzij de opzwepende muziek die door de speakers knalde uitbundig.

“Max scoort drie uit drie, de fans hebben het enorm naar hun zin gehad ondanks dat er toch wel wat regen is gevallen én de uitstroom verloopt ook nog eens voorspoedig. We kunnen als organisatie niet anders dan supertrots zijn”, laat Robert van Overdijk aan Motorsport.com weten. “Ik stond tijdens het volkslied naast Formule 1-baas Stefano Domenicali op de grid. Hij zei dat hij het fantastisch vond wat er hier allemaal weer gebeurde, met André Rieu en al die vlaggetjes. Dat zijn natuurlijk weer beelden die de hele wereld overgaan. Tijdens de race hadden we een enorme bui, maar zelfs op dat…