Van lol om de Bas Kuipers-saladebar naar een echt topsportklimaat – Voetbal International

Zelf gaat Kuipers in plaats van rond twaalven tegenwoordig meestal om half tien naar bed en slaapt hij met een plakkertje op zijn mond. Hoewel daar eerst lacherig over werd gedaan, merkt hij dat zoiets inmiddels veel gangbaarder is geworden. ‘Ik merk dat ik fitter wakker word. Dat plakkertje dwingt je door je neus te ademen. Toen de eerste spelers van Go Ahead dat deden, werden ze in de kleedkamer wel een beetje uitgelachen. “Wat een poppenkast.”‘