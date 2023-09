Van Lanschot toe aan een rebound

Het aandeel Van Lanschot Kempen N.V (VLK) viel met zoveel als 6,9% en eindigde op 27,45 euro.

De vorige keer dat het aandeel net zoveel daalde was op 18 maart 2020, toen de daling 9,9% was. Het aandeel is hiermee zes van de laatste zeven dagen gedaald. De omzet was bovendien zeer hoog. Totaal werd er gekocht en verkocht voor ongeveer 19 miljoen euro in het aandeel, wat overeenkomt met 11 keer de gemiddelde omzet per dag. Investtech: “Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn. “

Het aandeel is toe aan een rebound. De nettowinst steeg in de verslagperiode met 8% tot 51,8 miljoen euro. Beleggers zijn daarover teleurgesteld.

