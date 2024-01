Van Lanschot Kempen kondigt aan om Additional Tier 1 obligaties uit te geven

Van Lanschot Kempen heeft vandaag aangekondigd dat het van plan is om €100 miljoen aan PerpNC5.7 Additional Tier 1 (AT1) obligaties uit te geven. De transactie zal in de nabije toekomst worden uitgevoerd, afhankelijk van marktomstandigheden. De obligaties zullen genoteerd worden aan Euronext Amsterdam. Van Lanschot Kempen heeft op dit moment AT1 obligaties met een eerste mogelijkheid tot aflossing op 1 april 2024.



Van Lanschot Kempen heeft Morgan Stanley gemandateerd voor het begeleiden van deze transactie.



Met deze aankondiging publiceert Van Lanschot Kempen aanvullende cijfers met betrekking tot de maximum distributable amounts (MDA) per 30 juni 2023 en 30 september 2023.