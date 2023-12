Van Lanschot Kempen | Financial gaat sterk 2023 goed vervolg geven

Van Lanschot Kempen heeft in verschillende opzichten een sterk 2023 achter de rug. Op 22 februari kan de private bank waarschijnlijk bekend maken dat de totale baten met minstens 10% zijn gegroeid. Dat is vooral te danken aan hogere netto rente-inkomsten. In de eerste jaarhelft schoot dit bedrag met 67% omhoog tot €116,2 mln. Op de langere termijn leveren stijgende commissie-inkomsten juist de grootste bijdrage aan de batengroei. In dit opzicht is het een gunstige ontwikkeling dat het totale beheerd vermogen in 2023 dankzij een kleine netto-instroom, de overname van het online beleggingsplatform van Robeco en een goed beursklimaat is toegenomen van €107,8 mrd tot naar schatting circa €120…