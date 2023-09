Van Lanschot Kempen | Cijfers beter dan koersdaling doet vermoeden

De nettowinst van Van Lanschot Kempen is in het eerste halfjaar met 8% gestegen naar €51,3 mln. Beleggers hadden echter vooral oog voor het onderliggend nettoresultaat, dat met 10% daalde naar €54,7 mln. Dat vormt een behoorlijk contrast met de flinke winststijgingen bij ING en ABN Amro. Deze grootbanken profiteerden sterk van hogere netto rente-inkomsten. Bij Van Lanschot Kempen zaten deze inkomsten eveneens stevig in de lift: +67% naar €116,2 mln.



De zakenbank is traditioneel echter wat meer afhankelijk van commissie-inkomsten. Bij effectentransacties van vermogende klanten van de private bank kwam de groei uit op 6% naar €186,5 mln. Maar bij de zakelijke tak daalden de provisie-inkomsten met 30% naar €17,2…