Van Hooijdonk gelooft zijn ogen niet bij Sparta

Pierre van Hooijdonk en Theo Janssen hebben geen enkel begrip voor de keuze om een vrije trap te laten nemen in de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Ajax (2-2). De analisten van Studio Voetbal vinden allebei dat Branco van den Boomen zich had moeten ontfermen over de veelbesproken vrije trap in de 38ste minuut.

Ajax kreeg bij een 1-0 achterstand een vrije trap op een mooie positie, ongeveer 20 minuten van het doel van Sparta. Branco van den Boomen leek de aangewezen persoon om zich te gaan ontfermen over het buitenkansje, maar in plaats daarvan eiste Henderson de bal op. De Engelse middenvelder opteerde voor een ingestudeerde vrije trap – een combinatie met Kenneth Taylor en een schot – maar dat mislukte volledig.



“Toen heb ik de televisie bijna uitgezet”, zegt Janssen. “Dit was echt een kans. Het is de ideale afstand, dat weten Pierre en ik. De bal heeft genoeg tijd om te dalen. Van den Boomen is een speler met een aardige…