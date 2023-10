‘Van Gaal ziet er slecht uit, bah’

Veel ogen waren tijdens het duel tussen Ajax en AZ (1-2) gericht op Louis van Gaal. De nieuwe adviseur van de Raad van Commissarissen bij Ajax nam plaats op de eretribune. “Dit vindt hij heerlijk”, merkt Johan Derksen maandagavond op bij Vandaag Inside.

Derksen adviseert Van Gaal om tijdelijk in Nederland te komen wonen. Hij woont al jaren in Portugal. “Als Van Gaal wat wil, met deze chaos bij Ajax, kan hij niet met een adviesje uit Portugal komen. Dan moet hij erbovenop zitten. Die ogen van Van Gaal, die dwingen. Die stem is imponerend. Hij moet erbovenop zitten, anders heeft het geen zin.”



René van der Gijp moest lachen om de beelden van Van Gaal op het ereterras: Iedereen zou lekker op z’n gemak in een skybox zitten om de wedstrijd te bekijken, maar de grote Louis gaat op de tribune zitten natuurlijk.” Maar, zo voegt hij toe: “Hij ziet er trouwens slecht uit, bah.” Presentator Wilfred Genee antwoordt: “Ja, hij heeft…