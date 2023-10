Van Dijk krijgt veeg uit de pan van Shearer in speelminutenkwestie – Voetbal International

‘Kom op man, spelers die te veel wedstrijden spelen? Doe me alsjeblieft een lol, hoe kun je dat nou zeggen’, stelt de 53-jarige Engelsman in de podcast The Rest is Football. ‘Zei hij niet dat er in Engeland te veel wordt gespeeld? Internationaal gezien kan ik er opzich nog wel inkomen. We weten allemaal dat dat komt door de financiële aspecten van het voetbal. Maar dat er hier in Engeland te veel wordt gespeeld? Volgens mij kun je wel merken dat ik het daar niet mee eens ben.’