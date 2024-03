Van der Gijp wil bargasten de studio uit hebben en keert ze de rug toe

René van der Gijp was dinsdagavond niet blij met de aanwezigheid van twee bargasten in de uitzending van Vandaag Inside. De redactie van het programma had klimaatactivisten Hannah Prins en Sieger Sloot uitgenodigd. Van der Gijp zei dat hij de twee liever niet in de studio had. Hij keerde het tweetal gedurende het gesprek zelfs even de rug toe.

Prins en Sloot legden in het programma uit waarom ze deelnemen aan klimaatdemonstraties zoals het bezetten van de A12 in Den Haag. “Als je braaf vraagt of dingen veranderen, veranderen ze meestal niet. Op deze manier wel”, zei Prins onder meer. De activisten kregen enige steun van Johan Derksen, met name voor hun demonstratie op het terrein van Tata Steel in Velsen-Noord, maar Van der Gijp was niet blij met hun aanwezigheid.



“Ik vind het twee aardige mensen, maar past dit in het programma? Ik vind ze hartstikke…