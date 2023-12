Van der Gijp ongenadig hard voor Ajax-trio Sutalo, Gaaei en Avila

René van der Gijp is absoluut niet onder de indruk van een drietal Ajax-verdedigers. De voetbalanalist zag , en Gaston Avila donderdagavond schutteren tegen Hercules (3-2) in de KNVB Beker en liet een aantal fragmenten zien in Vandaag Inside.

Allereerst liet Van der Gijp in de uizending een heel zwakke inspeelpass van Sutalo zien, waaruit Hercules heel gevaarlijk kon counteren. “Sutalo, daar hadden ze vijftien miljoen euro voor geboden”, doelde Gijp op het vermeende bod van Atalanta Bergamo op Sutalo. “Maar die jongen is zó slecht.”



Artikel gaat verder onder video



Later in Vandaag Inside liet hij ook beelden zien van Gaaei, die heel slecht stond te verdedigen bij de tweede goal van Hercules-aanvaller Tim Pieters. “Kijk dan… Die kan er he-le-maal niks van”, aldus Van der Gijp. “Ook die jongen aan de linkerkant, die Argentijn, Avila. Die kan er he-le-maal niks van”, was de harde kritiek van Van der Gijp op de drie Ajax-verdedigers.

Van der Gijp vond verder dat het interview…

Lees verder bij www.fcupdate.nl