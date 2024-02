‘Van de club een soort coöperatie maken’

Foppe de Haan onthult in gesprek met FCUpdate dat er gesprekken gaande zijn over een mogelijke kapitaalinjectie voor sc Heerenveen, de club waar hij vijftien jaar als hoofdtrainer werkzaam was. In die jaren klommen de Friezen op tot een stabiele subtopper, de afgelopen jaren bivakkeert Heerenveen in de middenmoot van de Eredivisie. De Haan legt uit hoe dat in zijn ogen kon gebeuren en waarom er de laatste tijd een positieve kentering gaande is.

De Haan vormde jarenlang een succesvolle tandem met voorzitter Riemer van der Velde (die van 1983 tot 2006 de scepter zwaaide in het Abe Lenstra Stadion) en was tot 2004 hoofdtrainer van Heerenveen. Hij keerde in oktober 2015 nog eenmaal terug op de vertrouwde bank, toen hij het seizoen afmaakte als interim-trainer na het vertrek van Dwight Lodeweges. Onder leiding van de inmiddels 80-jarige De Haan behaalde Heerenveen in het seizoen 1999/2000 de beste eindklassering in de clubgeschiedenis, door achter landskampioen PSV als tweede te…